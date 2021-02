Zeca Camargo relembra os bastidores das entrevistas do mundo da música no “Replay” desta sexta-feira

No Replay desta sexta-feira (19), Zeca Camargo conta os bastidores das entrevistas do mundo da música embalado por sucessos do pop. Para fazer a seleção, o apresentador usou como inspiração o livro “De A-Ha a U2”, lançado por ele em 2005. “Tenho sempre a teoria de que a entrevista em si fica muito velha. O que as pessoas têm realmente curiosidade de saber é como foi falar com determinado artista e, cada um deles, me faz ter uma lembrança que eu gostaria de compartilhar com o ouvinte”, diz o diretor de conteúdo artístico da Band.

Para abrir o programa, o apresentador traz a canção “Hand In My Pocket”, de Alanis Morissette. “Ela não foi minha primeira cantora internacional entrevistada, mas foi a primeira do Fantástico na época em que estava estourando com essa música. Fui para o México para conversar com ela e lembro que estava muito nervoso, porque a responsabilidade era grande, mas a Alanis foi extremamente simpática e generosa. Depois disso, a entrevistei pelo menos outras cinco vezes, inclusive no Brasil”, conta.

A lista contará ainda com sucessos como “One” (U2), “Patience” (Guns N’ Roses), “Creep” (Radiohead), “Angels” (Robbie Willians), “Smells Like Spirit” (Nirvana), “Yellow” (Coldplay), “Fantasy” (Mariah Carey) e “Rain” (Madonna).

O Replay é transmitido na Play FM toda sexta-feira, das 19h30 às 21h, com reapresentações aos domingos no mesmo horário.

A Play FM tem programação musical voltada para os sucessos dos anos 1980, 1990 e início dos anos 2000, podendo ser ouvida na Grande São Paulo em FM 92.1 e em todo o país pelo aplicativo Band Rádios para smartphones. Siga o programa no Instagram e a emissora no Facebook e no Instagram.