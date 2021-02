Ministério da Saúde prevê envio de 11,3 milhões de doses de vacina contra Covid-19 a todos os estados em fevereiro

Em reunião virtual do Fórum Nacional de Governadores, nesta quarta-feira (17/02), com a participação do governador Wilson Lima, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o Governo Federal distribuirá 230,7 milhões de doses de vacinas em todo o país até 31 de julho. Desse total, 11,3 milhões de doses serão enviadas aos estados, incluindo o Amazonas, ainda no mês de fevereiro.

O Ministério da Saúde está concluindo o cronograma das entregas com o quantitativo para todos os estados, para posterior divulgação. Pazuello destacou que o Governo Federal vai comprar vacinas de todos os laboratórios que têm imunizantes com eficácia comprovada.

Para execução do Plano de Aceleração de Vacinação, o Ministério da Saúde prevê o envio, ainda neste mês de fevereiro, de novas doses da vacina da AstraZeneca e da Coronavac para os estados. No Amazonas, o plano abrange a imunização de pessoas acima dos 50 anos de idade.

“Com o planejamento do Ministério da Saúde, há uma expectativa de que, até julho, a gente consiga avançar na imunização de boa parte da população, o que nos traz uma esperança muito grande para que a gente possa superar esse momento tão difícil que estamos passando”, disse Wilson Lima, ao ressaltar que o Governo do Amazonas já está pronto para receber as novas doses e dar total apoio aos municípios no cumprimento das metas de vacinação.

O governador também afirmou que o apoio do Governo Federal tem sido fundamental para que o Amazonas amplie a capacidade da sua rede de assistência no enfrentamento da pandemia de Covid-19, que em todo mundo tem afetado duramente os sistemas público e privado de saúde.

“A reunião do Fórum de Governadores também foi importante para tratarmos sobre esse apoio, como a questão do financiamento dos leitos de UTI para Covid-19 pelo SUS. Essa é uma discussão técnica que está sendo realizada entre o Ministério da Saúde e os secretários de Saúde dos estados e também dos municípios”, afirmou Wilson Lima ao comentar o compromisso do Governo Federal em ampliar esse financiamento de leitos de UTI, auxiliando estados e prefeituras no enfrentamento da Covid-19.