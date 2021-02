La Salle oferece 300 bolsas de estudos para graduação

A Universidade La Salle está lançando o Vestibular Social, que irá conceder 300 bolsas de estudos de 50% para cursos de graduação na Instituição. O benefício é destinado, exclusivamente, a candidatos que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que comprovem sua situação através de análise do perfil socioeconômico.

A classificação terá como critério principal a renda, sendo as bolsas direcionadas a pessoas com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos.

Para concorrer a uma bolsa, o interessado deverá realizar o Vestibular Online, até 24 de fevereiro de 2021. Após, o candidato já está integrando o processo de seleção. A oportunidade é válida para todas as localidades em que a Universidade La Salle possui polos. Entre os cursos com oportunidade de bolsas estão: Administração, Ciências Contáveis, Engenharia de Produção, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A lista completa pode ser conferida no edital.