Juliette questiona Rodolffo: ‘Por que tu é o melhor amigo dela hoje?’

A conversa segue no Quarto Cordel, e o assunto passa a ser a reação de Karol Conká após a eliminação de Nego Di. Sarah questiona Caio: “Se Rodolffo sai, você vai começar a falar dele? Tu não vai falar dele”, aponta. “Eu também senti um pouquinho desse negócio”, compartilha o cantor.

Logo, o tema muda e a sister advogada questiona: “É a melhor amiga de Rodolffo… Vivia tirando onda da cara de Rodolffo e agora é a melhor pessoa do mundo. Ainda está dizendo que eu estou com ciúme”, diz ela, frisando que não quer ficar com o cantor sertanejo.

Ela continua: “Por que tu é o melhor amigo dela hoje? Explica aí. Vocês não eram assim tão amigos”. O brother de Goiás responde: “Não é de poucos dias, não, é desde o começo. É por conta de profissão, vivemos o mesmo rolê”.