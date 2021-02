Gianni Petrarca une-se novamente à Arcuri e Ramori e lança “Be With You” pela Suitor

Deixando um recado aos fãs nas entrelinhas da nova track, “Be With You”, Gianni Petrarca, Arcuri e Ramori colaboram em mais uma produção e lançam o novo single pelo selo Suitor, sub-label da MIX FEED do russo Denis Usanov.

“Há alguns anos, fizemos nossa primeira collab juntos e achamos que tivemos uma mistura muito positiva entre essa mescla de características de cada um dos artistas, gerando um resultado muito interessante”, relembra Gianni Petrarca a respeito da música “Think About You”.

A produção teve início em São Paulo, enquanto Gianni estava visitando a cidade. Depois os stems foram enviados para Arcuri, que acrescentou sua identidade na produção. Ao gravar os vocais de Ramori e perceber que a composição era bem mais extensa, o trio lapidou tudo até que chegassem no coração da faixa.

O produtor conta que a mensagem de “Be With You” é sobre o esforço e a vontade de estar com as pessoas, mas o recado que fica nas entrelinhas é mais especial. “Tem, com certeza, uma outra interpretação, que é do quanto queremos estar próximos do público novamente, e garanto que tanto eu quanto o Arcuri e o Ramori queremos muito voltar a sentir aquela energia”, finaliza.

Ouça já o resultado de “Be With You” de Gianni Petrarca, Arcuri e Ramori já disponível em todas as plataformas digitais.