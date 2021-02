Ganhadores da campanha Nota Fiscal Amazonense podem perder prêmios

A campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), que estimula a cidadania a partir da emissão do documento fiscal com o lançamento do CPF, tem esbarrado na desatualização dos dados dos ganhadores para efetivar os depósitos dos prêmios em dinheiro.

O Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), promove sorteios diários, mensais e especiais de prêmios que variam de R$ 200 a R$ 50 mil. Os valores são creditados nas contas corrente ou poupança dos ganhadores, que foram informadas no ato do cadastramento na página da NFA, https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/.

Como muitas pessoas trocam de banco e não atualizam os dados no site da campanha, a secretaria não consegue transferir o dinheiro. “Quando isso ocorre, a equipe do Núcleo de Educação Fiscal da Sefaz/AM, que coordena a campanha, tenta entrar em contato por telefone ou e-mail com o ganhador. Ocorre que muitos também trocam de número ou não utilizam mais os e-mails cadastrados. Nossa última alternativa é divulgar os nomes dessas pessoas nas mídias sociais da secretaria e torcer para que elas atualizem seus dados”, informou o auditor fiscal e coordenador da campanha, Augusto Bernardo Cecílio.

Os prêmios podem ser requeridos no prazo de 90 dias a partir da data do sorteio. Esgotado o período, o valor retorna para o Estado do Amazonas sem a possibilidade de contestação.

‘Esqueci minha senha’ – Se você é cadastrado na Campanha Nota Fiscal Amazonense, mas esqueceu sua senha, você pode utilizar, no site da campanha (https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br/.) o botão “esqueci minha senha”, que direciona um link para criação de nova senha em seu e-mail de cadastro. Caso o usuário não lembre o e-mail cadastrado, neste caso terá que entrar em contato com o Núcleo de Educação Fiscal (Nef) da Sefaz pelos números 2121-1732 e 2121-1689.