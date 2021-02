Estudantes de Manaus já podem fazer cadastro e recadastro da meia-passagem de ônibus

A partir desta quinta-feira, 18/2, inicia o período de cadastro e recadastro da meia-passagem estudantil de ônibus de 2021 em Manaus. Ambos os procedimentos serão realizados pela internet, por meio do site http://estudantes.manaus.am.gov.br. O prazo vai até 18 de março e o procedimento por meio virtual é uma forma de prevenir a disseminação do novo coronavírus, conforme orientação do prefeito David Almeida.

A convocação é feita pela Prefeitura de Manaus aos estudantes já cadastrados no sistema da meia-passagem para atualizarem seus dados escolares. Em relação àqueles que irão realizar o acesso pela primeira vez, também devem fazer o cadastro no site e aguardar a divulgação das datas para emissão do cartão da meia-passagem estudantil.

A chefe da Divisão de Assistência Social do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Jamily Campelo, ressaltou os procedimentos para o primeiro cadastro.

“Além do recadastramento dos estudantes que já possuem o Passa Fácil Estudantil, neste primeiro momento, está sendo feito o cadastro de quem vai tirar o cartão pela primeira vez. O aluno vai entrar no site, adiantar o processo, inserindo seus dados e, depois, aguardar a volta do atendimento presencial para emitir a carteira”, frisou.

Passo a passo

Para os estudantes que já usufruem do benefício, o procedimento é o recadastro, no qual se atualizam todas as informações acadêmicas do ano de 2020 para 2021. Nesse processo, o aluno informa se mudou de endereço, instituição de ensino, curso e a frequência semanal. Após esse procedimento, o aluno aguarda a instituição confirmar os dados informados pelo sistema do Sinetram e, se tudo estiver dentro do solicitado, a própria instituição aprova o cadastro. Importante lembrar que, mesmo que o estudante permaneça na mesma escola do ano anterior, os dados devem ser informados.

Para os estudantes que nunca utilizaram o benefício da meia-passagem, o procedimento é o cadastro, que também deve ser feito pelo site. É importante lembrar que tanto o cadastro quanto o recadastro da meia-passagem devem ser feitos até o dia 18 de março. É preciso ficar atento ao prazo para que não ocorra a suspensão na compra de créditos de meia-passagem para estudantes que já usufruem do benefício.

Em caso de dúvidas ou necessidade de outras informações relacionadas aos processos de cadastro e recadastro, o estudante pode ligar para (92) 2123-0700 ou 98444-4412.