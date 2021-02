Carla Diaz declara para Sarah no BBB21: ‘Eu estou com vocês’

Em papo sobre jogo com Sarah na Festa da Líder Karol Conká, Carla Diaz fala: “Eu estou com vocês”. A consultora de marketing digital fala sobre votos: “Eu não sei em quem vocês votam”. “Eu acabei de falar, eu estou com vocês”, repete a atriz. O papo continua, e Sarah declara: “Eu adoro todo mundo aqui, eu brinco com todo mundo, mas a gente tem preferências”. “Então, eu estou com você porque acho que a gente está indo pelo mesmo raciocínio”, explica a atriz.

O assunto chega em Karol Conká. “Eu acho que a Karol (Conká) está tentando mudar. Não sei se pelo lado bom. Eu não acredito nessa mudança 8 ou 80. Tenho de olhar muito o que ela está fazendo, porque eu não acredito. Ela é uma pessoa legal, estou tentando acreditar nisso, mas estou com um pezinho atrás”, conta ela. Na sequência, elas passam a falar sobre outra sister, sem citar nomes.