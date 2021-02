Caio avalia sobre próximo Paredão no BBB21: ‘Só Projota ir, que ele sai’

Alguns brothers conversam no Quarto Cordel sobre os passos do jogo após a eliminação de Nego Di e a próxima liderança da casa. Gilberto faz uma análise: “Uma segunda pessoa do grupo de lá saindo, vai cair a ficha real”. Caio, que participa do assunto, opina: “Vou falar uma suposição. Se Nego Di saiu por causa do jogo, é só Projota ir, que ele sai”.

Juliette discorda: “Eu acho que tem outras pessoas aqui que fazem o jogo de Nego Di, além dele”. Sarah fala que o cantor e rapper está com medo e que por isso não se trata de jogo frio.