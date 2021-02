Prefeitura e Crea-AM firmam parceria para garantir qualidade técnica nas obras públicas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), firmou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), para garantir a qualidade técnica e segurança nas obras públicas, principalmente nas que foram deixadas inacabadas ou foram entregues sem condições de uso pela gestão municipal anterior.

A parceria foi anunciada na manhã desta quarta-feira, 17/2, pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, e pelo presidente do Crea-AM, Afonso Lins, durante uma inspeção ao complexo viário do Manoa, na zona Norte, inaugurado às pressas no último dia da gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto, no dia 31 de dezembro de 2020 e interditado no dia seguinte, por uma série de falhas identificadas na construção.

“Nós estamos com divergências de opinião em relação ao que precisa ser feito, para melhorar esses desníveis que temos no viaduto, a questão dos divisores de pista e também o prolongamento do encabeçamento do viaduto. Por isso, entrei em contato com o Crea-AM, que de pronto atendeu o pedido. O presidente Afonso Lins montou um grupo de trabalho, para nos ajudar com um embasamento mais técnico sobre a situação dessa obra”, explicou o vice-prefeito.

Rotta salientou que a atual gestão do Executivo municipal é a favor da construção do viaduto e que reconhece a sua importância para Manaus, porém é necessário levar em consideração a vida útil da obra, a segurança das pessoas e sobretudo a qualidade na infraestrutura, medidas que de acordo com ele são determinações do prefeito David Almeida.

O presidente do Crea-AM, Afonso Lins, explicou os procedimentos adotados por seu Grupo de Trabalho (GT). “Nós criamos um grupo de trabalho intitulado Obras Públicas, para fazer os levantamentos necessários. Nesse caso específico do viaduto pedimos o projeto, topografia e outros documentos, para nos embasarmos e emitir um laudo para o município saber o que está acontecendo e ajudarmos a Prefeitura de Manaus a tomar as melhores decisões”, informou.

Avaliação

A parceria não será limitada ao viaduto. De acordo com o vice-prefeito, há problemas em diversas outras obras pela cidade. “Identificamos falhas em terminais de integração, em outros viadutos, entre outras obras, o Crea-AM, com a credibilidade que tem, vai ajudar, não apenas a administração da prefeitura, mas acima de tudo, ajudar Manaus a ter obras com infraestrutura de melhor qualidade, coisa que a cidade reclama há muito tempo”, finalizou Marcos Rotta.

Parabenizando a gestão do prefeito David Almeida pela iniciativa da parceria, Afonso Lins fez críticas ao viaduto construído na Constantino Nery e disse que o conselho fará sua parte para ajudar nas tomadas de decisões e beneficiar a população.

“É um absurdo termos um viaduto onde só pode passar carros com quatro metros de altura, seria melhor não ter feito a obra. Outros são os terminais que já estão dando problemas e também a ciclovia da Ponta Negra, que precisa ser revista e debatida. Manaus precisa ser pensada como metrópole e o dinheiro público não pode ser utilizado em vão”, observou Lins.