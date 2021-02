Prefeitura de Manaus vai iluminar toda a cidade nos primeiros 100 dias de gestão

O vice-prefeito e secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, lançou na manhã desta quarta-feira, 17/2, o programa “Ilumina Manaus”, que irá garantir iluminação a toda a cidade, com a implantação de 12 mil novos pontos de luz a LED em 60 bairros da capital, já nos primeiros 100 dias da gestão do prefeito David Almeida.

“A determinação dada pelo prefeito David Almeida é que 100% da cidade esteja iluminada nesses primeiros 100 dias da gestão. Meta esta que será atendida, com a realização de serviços de qualidade e garantindo ruas mais iluminadas, além de sensação de segurança para quem circular na capital durante a noite”, afirmou o vice-prefeito.

A medida vai gerar uma economia de R$ 500 mil mensalmente aos cofres públicos municipais. De acordo com Marcos Rotta, desde o início da gestão, as lâmpadas de sódio e vapor metálico estão sendo substituídas por LED, gerando uma média de 60% de economia, além de fornecer claridade até quatro vezes maior do que no modo tradicional.

Os serviços são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM), que diariamente acompanha a instalação, feita pela concessionária ManausLuz dos pontos de iluminação com lâmpadas a LED.

*Contemplados*

Na fase inicial de implantação, mais de 60 bairros serão contemplados com a nova iluminação. Os serviços de troca de luminárias já foram realizados em pontos estratégicos dos bairros Crespo, Morro da Liberdade, São Lázaro, Japiim e Educandos, na zona Sul. Na zona Leste, os bairros Jorge Teixeira e Tancredo Neves receberam as novas e modernas luminárias. Além do bairro Compensa, na zona Oeste; e Alvorada, na zona Centro-oeste. Os trabalhos também foram feitos em outras zonas de Manaus, em bairros como o Viver Melhor, Nova Vitória, Grande Vitória, Braga Mendes, conjunto Cidadão 10 e Petrópolis.

O autônomo Aldenor Monteiro mora no bairro Petrópolis, zona Centro-sul, há aproximadamente 50 anos, e, segundo ele, a iluminação a LED já transformou a rotina do local.

“A gente sofreu muito aqui sem energia, com ruas escuras e muitos assaltos. A minha filha já foi assaltada aqui em frente de casa, onde antes era tudo escuro. Agora está bem iluminado e a gente agradece. Tenho fé em Deus que vai ser diferente”, disse.

O projeto de iluminação a LED contemplou ainda grandes avenidas como a Coronel Teixeira, a Djalma Batista, Darcy Vargas, Nossa Senhora de Fátima, Tambaqui, Itaúba, Presidente Kennedy, Torquato Tapajós, Turismo, Autaz Mirim, São Jorge, Brasil, Constantino Nery, André Araújo, Cosme Ferreira, Pedro Teixeira e José Romão.

*Campos de Futebol*

Os campos de futebol espalhados pela cidade geridos pela Prefeitura de Manaus também estão ganhando nova iluminação, o que gera uma economia de 80% nas contas de energia, de acordo com o superintendente da UGPM, Carlos Alberto D’Ávila. Até agora, oito campos já foram atendidos.

“Se pagávamos uma conta de iluminação de um campo de futebol no valor de R$ 1 mil, por exemplo, hoje pagamos em média, no mesmo campo, com as lâmpadas a LED implantadas, R$ 200. Uma economia de 80%”, afirmou.

Os campos de futebol contemplados com a nova e econômica iluminação estão nos bairros Nova Floresta, Colônia Oliveira Machado, Braga Mendes e Colônia Antônio Aleixo. Este último, um campo histórico, já recebeu a ilustre visita do jogador Pelé, em 1970. O local, de acordo com os moradores, não recebia iluminação adequada há pelo menos 15 anos. Todos os serviços de implantação a LED estão sendo fiscalizados pela Seminf, por meio da UGPM.

“Verificamos tudo, se falta um parafuso, se realmente o projeto foi contemplado com êxito. Hoje temos 14 fiscais e seis técnicos nas ruas, fazendo os levantamentos. Nós criamos um planejamento de três turnos de trabalho, nos quais verificamos, por exemplo, alguns postes centrais que precisavam ser repostos, para melhorar a iluminação nas principais avenidas da nossa capital que estavam mal iluminadas. Já fiscalizamos 20 mil pontos a LED aqui em Manaus”, explicou D’Ávila.

*Solicitação de serviço*

A Seminf também conta com a ajuda da população, para identificar pontos que necessitem de iluminação. Basta ligar para o número da ManausLuz, o 0800 201 0001, e solicitar o serviço. Fiscais da secretaria vão até o local para verificar o problema e, se realmente for necessário, iniciarão os trabalhos em até 48 horas.