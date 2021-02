Para ampliar atendimento, Secretaria de Educação abre mais três canais de televisão para o ‘Aula em Casa’

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto firmou parceria com a TV Tiradentes para as transmissões do projeto “Aula em Casa”, que inicia nesta quinta-feira (18/02), conforme programação disponível no link www.educacao.am.gov.br/aula-em-casa. Com a parceria, sobe para seis o número de canais de TV aberta que transmitirão as videoaulas do projeto. Os conteúdos do projeto também estarão disponíveis em plataformas digitais, tais como aplicativo Aula em Casa, Saber+ e YouTube.

Na TV Tiradentes, os alunos poderão acompanhar às aulas pelos canais: 20.2, voltado para os conteúdos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais; 20.3, direcionado a estudantes dos Anos Finais e modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA); e 20.4, com as aulas para Ensino Médio e, novamente, EJA. Já na TV Encontro das Águas, as opções são 2.2, 2.3 e 2.4, seguindo a mesma distribuição acima.

A secretaria reforça que o sinal da TV Tiradentes está disponível somente para Manaus e zona rural da capital. No interior, os estudantes deverão acompanhar o “Aula em Casa” pelas plataformas digitais e, ainda, por meio das estratégias traçadas por cada município.

Os canais abertos ajudam os pais e estudantes a ampliarem o acesso, de acordo com a diretora do Cemeam, Wilmara Cruz. “Os canais são alternativas importantes para quem tem mais de um filho em séries diferentes e quem não consegue sintonizar os canais da TV Encontro das Águas”, ressaltou.

Sintonização – Caso o aluno ainda não tenha acesso em sua TV, ele deverá atualizar os canais abertos do seu aparelho. Vale ressaltar que os televisores, independente de marca, têm processos parecidos na busca de novos canais. Basta acessar o menu pelo controle remoto e procurar a opção que mais se assemelha a “busca de canais”.

Em alguns aparelhos, esta opção se chama “busca/sintonia automática”, “ressintonia”, “programação de canais” ou “atualização de canais”. Depois de encontrar, é só clicar na opção e seguir as orientações da tela, aguardando até o final do processo.

Uma vez sintonizado o aparelho, é só acompanhar as transmissões do “Aula em Casa”, nos horários e níveis de ensino correspondentes. Cada canal terá dois tempos por série, de segunda a sexta-feira. A programação será divulgada com antecedência e estará disponível no site oficial da Secretaria de Educação, no endereço www.educacao.am.gov.br.