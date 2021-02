Ferrugem apresenta seu novo álbum no “Música na Band” desta sexta-feira

O cantor Ferrugem apresenta seu novo álbum, “Abre Alas”, no Música na Band desta sexta-feira (19). A partir de um clássico de Ivan Lins, lançado em 1974, o sambista construiu o disco que conta com 13 faixas inéditas, entre elas, “Tristinha”, “Casa do Amor”, “Pra Não Doer’ e “Tão Ausente”.

Nascido no Rio de Janeiro, Jheison Failde de Souza é apaixonado por música desde a infância. Aos 11 anos, já saía escondido de casa para frequentar as rodas de samba de sua cidade e, aos 13, começou a tocar seu primeiro instrumento musical, o tantã.

Apelidado de Ferrugem por ter a barba e os cabelos ruivos, o artista começou a compor canções e divulgá-las na internet ainda na adolescência, sempre contando com o apoio da mãe, Maristela Failde, que era backing vocal de Tim Maia.

Em 2011, surgiu a chance de se apresentar em São Paulo, onde criou a Roda de Samba do Vila Duca, na Vila Olímpia. Quatro anos mais tarde, gravou seu primeiro álbum, batizado como “Climatizar”, no qual contou com as participações especiais de Anitta e Alcione.

De lá para cá, ele se consolidou no mercado fonográfico com grandes sucessos, como “Paciência”, “Pra você acreditar”, “Minha Namorada”, “Pirata e Tesouro”, “Sinto Sua Falta” e “Eu juro”.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Zeca Camargo.