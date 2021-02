Elite Filmes divulga trailer de ‘O Pombo – Um Refúgio Para Sobreviver’

A Elite Filmes acaba de divulgar o trailer de “O Pombo – Um Refúgio para Sobreviver”, produção da Turquia ganhadora de vários prêmios internacionais. Com estreia marcada para 11 de março no Cinema Virtual, o filme traz a história de um jovem que encontra na companhia dos pombos um lugar de tranquilidade em meio ao ambiente hostil em que vive.

Para assistir ao trailer, clique aqui.

O Pombo – Um Refúgio para Sobreviver (Güvercin aka The Pigeon) Drama – Turquia (2018)

Um adolescente com dificuldades sociais se refugia no telhado para cuidar de seus pombos de estimação. Resguardado em uma redoma enquanto o mundo exterior parece cada vez mais hostil, o garoto lida com as peculiaridades de seu processo de amadurecimento enquanto a vida adulta se aproxima. Direção: Banu SivaciElenco: Demet Genç, Evren Erler, Kemal Burak Alper, Ruhi Sari Premiações: Adana Film Festival (2018)

