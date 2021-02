Electrolux se une a Sodexo, ao Stop Hunger e a Food Foundation em iniciativa de auxílio à Manaus

Desde o início da pandemia, a Electrolux segue o compromisso de garantir a saúde e o bem-estar de seus colaboradores e familiares — por meio do suporte efetivo para funcionários e parceiros, bem como para comunidades de regiões em que tem operações estabelecidas. Por conta da crise sanitária e humanitária causada pela COVID-19 no Amazonas, desencadeando a falta de oxigênio na base hospitalar de Manaus e região, a Electrolux firma parceria com a Food Foundation e com a Sodexo e sua organização social, o Instituto Stop Hunger, para a doação de 2 mil marmitas para a região.

A fábrica da Electrolux trabalha de forma efetiva na iniciativa de Manaus com a produção das marmitas, contando com a parceria da Food Foundation — iniciativa da Electrolux que visa promover hábitos alimentares mais sustentáveis e saudáveis. Ao longo dos próximos dias, os pratos serão preparados na cozinha da sede da empresa em Manaus, e gerida pela empresa de serviços de alimentação Sodexo. O Instituto Stop Hunger, (organização criada e mantida pela Sodexo, que atua no combate à fome e má nutrição no Brasil e no mundo), também contempla a parceria no fornecimento das refeições.

“Com a nossa meta de distribuição de 2 mil marmitas para o período da ação, e atuando em parceria com a Food Foundation e Sodexo, nós estimamos a produção de 100 marmitas por dia, que estão sendo destinadas a postos de vacinação locais desde 04 de fevereiro, como o Centro Cultural Povos da Amazônia e o Complexo Detran. O objetivo desta iniciativa é doar integralmente a produção dessas refeições prontas para locais em situação de emergência da região”, acrescenta Hamzah Nasser, Diretor da Planta de Manaus da Electrolux. Até o momento, já foram mais de 500 refeições distribuídas aos postos de vacinação. “O compromisso da Sodexo é levar mais qualidade de vida para as pessoas e por meio do Instituto Stop Hunger trabalhamos constantemente para engajar e apoiar ações que beneficiem a sociedade na missão de combater a fome e a má nutrição no País. Por isso, temos muito orgulho em sermos parte dessa iniciativa e poder apoiar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e os profissionais de saúde que estão na linha de frente nesse momento que estamos vivendo”, afirma Andreia Dutra, presidente da Sodexo On-site Brasil e do Instituto Stop Hunger.

A escolha do destino de doação das marmitas foi realizada em parceria com órgãos receptores locais, como Fundo Manaus Solidária e SEMASC (Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania).

Outras iniciativas

Outras doações realizadas através da Ação Social Integrada do polo industrial de Manaus, destinarão 9 toneladas de alimentos às comunidades carentes, 8 mil máscaras KN95 e 30 mil máscaras cirúrgicas a hospitais da região.

A Electrolux reafirma seu compromisso de segurança e saúde com seus colaboradores e também com as comunidades, onde tem operações estabelecidas.