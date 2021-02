Thaís chora e nega abraço de Carla Diaz no BBB21: ‘Quem está por mim ali?’

Depois do Jogo da Discórdia do BBB21, Thaís conversa com Carla Diaz e Camilla de Lucas na área externa da casa. A cirurgiã-dentista, que não foi escolhida pelas sisters para o pódio da Final, chora e questiona as sisters: “Quem está por mim ali?”. A atriz, então, pede um abraço da goiana e Thaís nega: “Eu não consigo ainda, por favor”.

A paulista responde: “Tudo bem, eu entendo, mas eu espero que essa mágoa passe, porque não é por esse caminho”. A cirurgiã-dentista diz: “Vai passar. Eu também já estava me preparando. Eu devo ter passado muitas coisas aqui, sempre guardei, guardei”. Ela continua e pede: “Não fiquem mal”. “A gente já está, porque a gente não queria ter te causado isso”, declara Carla Diaz.

“Não é culpa de vocês. Eu não consigo cobrar isso. Eu não estou cobrando nada, é uma coisa de sentimento”, fala Thaís.

Rodolffo chega para conversar com a sister, e o cantor explica sua decisão de botar a goiana em uma posição de não ganhar o jogo: “A minha análise com relação ao jogo não foi afetiva, ela foi como se eu fosse um espectador. Se fosse para o quesito afetivo, e tenho umas 5 pessoas na sua frente”.

Em seguida, Thaís se aproxima de Carla Diaz e abraça a sister: “Isso não é mágoa”.