Prefeito Raylan Barroso se reúne com vereadores para tratar do preço do peixe

Na tarde desta segunda-feira (15/02), o prefeito de Eirunepé-AM, Raylan Barroso se reuniu com os vereadores para tratar sobre o preço do peixe que é vendido no município. O encontro aconteceu no salão nobre da prefeitura.

Durante o encontro, o Executivo disse que é primordial que os poderes andem juntos, pois a luta sempre será em benefício da população.

“Devido os preços abusivos do pescado, praticado nas feiras e mercados de nossa cidade, reuni hoje com os vereadores e decidimos baixar a tabela que passará a vigorar a partir da próxima quinta-feira (18/02) com preços justo, tanto para o pescador quanto para o consumidor, pois estava humanamente impossível um assalariado comprar 1 kg de tambaqui de 22 reais e matrinxã de 18 reais. Não queremos prejudicar ninguém e sim facilitar para que os nossos munícipes possam com esta economia, o direito de fazer suas refeições com menos gastos. E amanhã dia (16/02) terça, já teremos uma outra reunião com os fornecedores de gado e açougueiros para acharmos uma solução para baixar os valores praticados em nosso município”, finalizou o prefeito Raylan Barroso.