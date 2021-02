Pocah e Gilberto discutem após Jogo da Discórdia, e sister dispara: ‘Agora somos adversários’

Na área externa da casa do BBB21, Pocah chega para conversar com Gilberto após o Jogo da Discórdia. A cantora reclama da forma como o brother a citou durante a dinâmica e que seu caráter foi questionado. “Não falei do seu caráter. Falei do que você fala. O que você fala é calculado”, responde o doutorando em Economia.

“Justifique!”, dispara Pocah. “É o meu pensamento! Eu preciso ter uma justificativa? Por exemplo, você disse primeiro que tinha ficado ao lado da Ker (Kerline) e depois não estava mais, já era meio a meio. Tudo que você fala é muito bem calculado, muito bem planejado”, diz Gilberto.

Pocah retruca: “Se você está me julgando, você está sendo hipócrita, Gil. O que você me julga, você fez igual”. O brother tenta interrompê-la, gritando, e ela dispara: “Não vou devolver porque você acha que se posicionar é gritaria”.

Gilberto aumenta o tom de voz: “Você calcula, você acha que é a poderosa.” Pocah reage: “Você quer palco?? Gente, show do Gil do Vigor! O show vai começar!”

O economista não gosta da provocação e responde: “Faça então o seu show! Você veio me afrontar!” A cantora responde: “Não vim te afrontar, vim dizer que você foi muito infeliz no seu comentário. Você quis infligir meu caráter, minha índole. Você foi quem? Julgador do meu caráter e da minha índole!”.

Gilberto retruca: “Não julguei seu caráter! É o meu pensamento!” E Pocah afirma: “Não vim aqui para me resolver com você! Na primeira vez que você pegou e foi contra mim ao vivo para o Brasil por causa de um arroz eu já senti que você tinha algo contra mim.”

O economista novamente aumenta o tom de voz e solta: “Tu tem ranço de mim! Você queria votar em mim e não teve coragem de dizer que tinha ranço!”. A cantora discorda e responde: “Não tenho! Eu olhei no seu olho e disse o quanto eu não esperava que você achasse que eu fosse uma canceladora sua. Do fundo do meu coração, estou sendo muito sincera. A partir de agora nós somos adversários, estou batendo o martelo. Mas não fui falsa com você. Não sou personagem aqui dentro!”

Gilberto diz: “Para mim você é!” Pocah se irrita e dispara: “Você se perdeu, você oscila!! Seu falso!”. “Agora você se revelou”, devolve o brother.