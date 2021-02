Gilberto cai no choro após discussão com Pocah no BBB21: ‘Ela veio me atacar’

Após discutir com Pocah por causa do Jogo da Discórdia no BBB21, Gilberto desabafa para os brothers que estão na área externa. O doutorando em Economia explica a situação: “Eu falei que não queria conversar e ela veio me atacar”.

Sarah abraça o brother, enquanto Juliette se aproxima e tenta acalmá-lo: “Calma, Gil! As coisas não se resolvem assim, não precisa desse grito”. O economista continua a desabafar: “Ela veio para cima! Estou fragilizado! Eu disse que não estava bem, que não podia falar e ela veio para cima. Não ia ficar calado”.

João Luiz também se aproxima de Gilberto e fala: “Amigo, fica aqui agora, evita essas coisas. Não se descontrole”. O pernambucano, então, começa a chorar: “Eu quero ir embora daqui, eu quero minha mãe”.

“Calma… respire!”, pede Juliette. João Luiz pega um copo de água para Gilberto, que, aos poucos, se acalma. A paraibana continua: “A gente não quer ver você assim, não. Não precisa ficar nervoso”.