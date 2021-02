Abusos na relação: Nerd Sedutor ajuda a identificar quando o relacionamento é tóxico e como é possível superá-lo

Relação conturbada no BBB 21 levanta a discussão sobre relacionamentos tóxicos; consultor de relacionamentos afirma que, apesar de ser claro para quem está de fora, identificar os abusos não é fácil para quem está envolvido

Estar em um relacionamento tóxico é tão complicado que, na maioria das vezes, as pessoas que o vivem não conseguem perceber como e quando entraram nessa situação. O fast romance protagonizado pela cantora Karol Conká e pelo modelo Arcrebiano, na 21ª edição do Big Brother Brasil, foi um exemplo de como as atitudes de um dos parceiros pode impactar na relação e gerar transtornos ao abusado. O público que assiste ao reality acusa a sister de ter sido a pivô da relação conturbada, que gerou confusões para além do casal.

“De um modo geral, nos relacionamentos abusivos as torturas psicológicas, conversas abusivas, e, na pior das vezes, até a violência física entram na rotina do casal”, explicou o consultor de relacionamentos Rafael Lopes, do canal Nerd Sedutor. “Como se não bastassem todos esses abusos, em uma reviravolta, o relacionamento passa a ser afetuoso, cheio de amor e compreensão, fazendo com que parceiro abusado entre em um ciclo vicioso, confuso e emocionalmente perigoso”, alerta.

Ainda segundo o especialista, apesar de ser claro para quem está de fora, identificar um relacionamento abusivo não é fácil.

“Os abusos começam velados, disfarçados de preocupação, ciúmes inofensivos e excesso de amor, mas, com o passar do tempo, se tornam um pesadelo para a pessoa abusada, que, apesar de sofrer com tudo isso, ainda acredita ser amada pelo(a) parceiro(a)”, ressalta.

Então, como identificar se seu relacionamento é ou não saudável? O consultor esclarece.

“Perceber os sinais que o parceiro dá. Existe muito ciúme? Possessividade demais? Controla suas atitudes, roupas e companhias? Toma decisões por você sem te consultar? Se você respondeu ‘sim’ a pelo menos uma dessas perguntas, fique em alerta”, informa.

“Na relação a dois não pode existir soberania, sentimento de competitividade, nem medo e submissão. É preciso diálogo, e, acima de tudo, respeito”, completa.

O especialista reforça que a ajuda de um profissional da saúde mental pode ser importante para ajudar a identificar e superar um relacionamento tóxico, além de ser fundamental para quem pratica atos de abuso. Em casos de abusos, o disque denúncia é o 180.