Wilson Lima se reúne com comandante do CMA para alinhar plano de aceleração da vacinação contra Covid-19 no AM

O governador Wilson Lima se reuniu, nesta segunda-feira (15/02), com o general de Exército, Esteban Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), para discutir o planejamento logístico e operacional do Plano de Aceleração da Vacinação contra a Covid-19, previsto para iniciar no dia 22 de fevereiro, abrangendo a imunização de pessoas acima dos 50 anos de idade no Amazonas.

O CMA vai coordenar o trabalho das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) no plano estratégico para acelerar a vacinação no Estado na parte da segurança e na montagem de pontos de vacinação, conforme planejamento do Ministério da Saúde.

“O Comando Militar da Amazônia tem uma expertise muito grande em logística, sobretudo na nossa região, então vai ser fundamental para que a gente possa acelerar esse processo de vacinação entendendo que essa é uma guerra de todos nós, do Governo Federal; do Governo do Estado, através da sua Secretaria de Saúde e da sua Fundação de Vigilância em Saúde; da Prefeitura de Manaus e das prefeituras do interior”, destacou o governador.

Wilson Lima ressaltou o trabalho que vem sendo feito em parceria com Governo Federal nas ações de enfrentamento à Covid-19 no estado. “Desde o início da pandemia temos trabalhado de forma conjunta para construir os caminhos de combate à Covid-19. Nós entendemos que a vacina, pelo menos esse é caminho que a ciência nos aponta, é o meio mais seguro para que a gente possa imunizar a nossa população e começar um retorno de normalidade às nossas vidas”.

Apoio das Forças Armadas – O comandante do CMA, Esteban Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, declarou total empenho nesse trabalho logístico de vacinação contra Covid-19 no estado.

“Vamos empenhar todos os esforços, no meu caso específico das Forças Armadas, que é o que estou representando nesse momento como comandante conjunto da Amazônia para a operação Covid-19, que é uma operação do Ministério da Defesa. Então todos os esforços da parte de apoio e logística, em tudo aquilo que a gente for demandado, que esteja dentro do nosso alcance, nós vamos cooperar para que essa vacinação realmente se realize o mais rápido possível, seguindo as diretrizes emanadas pelas secretarias municipais de saúde e do Ministério da Saúde”, comentou.

Plano de vacinação – O governador Wilson Lima e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciaram, na última sexta-feira (12/02), o Plano de Aceleração de Vacinação contra Covid-19 na Amazônia, que inicia pelo Amazonas a partir do dia 22 de fevereiro. O plano vai permitir a cobertura vacinal de todos os estados da região Norte, iniciando pela capital do Amazonas, Manaus, região metropolitana e interior do estado.