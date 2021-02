Seap oferta cursos profissionalizantes na modalidade on-line a internos do CDPM 1

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início, nesta segunda-feira (15/02), a quatro novos cursos na modalidade on-line para os internos do Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1): Excel, Introdução à Contabilidade, Conceitos Básicos para o Preparo de Sushi e Gestão Compartilhada nas Empresas.

Os cursos fazem parte da plataforma do Instituto Mundo Melhor (IMM) em parceria com a New Life Gestão Prisional e contam com uma carga horária total de 16 horas, cada. Estão participando dos cursos quatro turmas, cada uma composta de 15 internos. Trinta reeducandos participam das aulas do período da manhã, das 9h às 11h, e os outros 30, da tarde, das 13h às 15h.

Para o diretor adjunto do CDPM 1, Amsterdam Lima, dentre as vantagens desse tipo de modalidade está o alcance abrangente da massa carcerária. “A razão de ter sido escolhida essa modalidade é de atender um maior número de internos, visto que são cursos rápidos de aprendizagem cotidianas e até profissionais”, explicou ele.

O sucesso dos cursos é tão certo que já há planos para mantê-los na programação da unidade. “Temos interesse que essas capacitações continuem sendo ofertadas no CDPM 1 constantemente, pois elas serão importantes para agregar conhecimentos para um recomeço do reeducando para o convívio social”, disse Lima.

Remição de pena – De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210/1984, os internos que estão participando do curso poderão remir um dia de suas penas a cada 12 horas de frequência escolar contabilizada.