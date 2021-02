Prefeitura reforça presença de agentes para coibir irregularidades no trânsito

A Prefeitura de Manaus reforçou as equipes de agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) nas ruas da cidade, para realizar diariamente as operações de fiscalizações, com o objetivo de coibir as irregularidades cometidas por condutores que infringem as leis de trânsito.

Segundo o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Lêda, a presença dos agentes para monitorar a cidade faz parte do planejamento operacional determinado pelo prefeito de Manaus, David Almeida. “Estamos com 180 agentes distribuídos em todas as zonas da cidade e em quatro turnos, atendendo diariamente as demandas. Tudo que pudermos fazer para amenizar os problemas da população em relação a mobilidade urbana, nós vamos fazer“, disse Lêda.

Os agentes de trânsito fazem rotas com viaturas, motocicletas e postos com monitoramento itinerante para garantir a segurança viária, além de prestar apoio nos nove postos de vacinação contra a Covid-19, escoltas das vacinas e oxigênio, ações das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Pública (Semulsp) e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e nos quatro postos de sanitização nas barreiras montadas pela Prefeitura de Manaus nas entradas e saídas da capital.

Uso de celular ao volante, avanço de sinal vermelho, retorno em cima de canteiro central e conduzir motocicleta sem capacete são algumas das infrações registradas diariamente pelos agentes de trânsito que estão monitorando os principais corredores viários da cidade, que contam também com o apoio das câmeras do Centro de Controle da Cidade (CCC) e do número 0800 092 1188, disponibilizado para a população para fazer denúncias relacionados às infrações no trânsito.

As equipes do IMMU atuam nos cruzamentos, semáforos e áreas de fluxo intenso, principalmente nas rotatórias, atendendo as ocorrências diárias, ordenando o tráfego e proporcionando fluidez.