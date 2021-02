Deive Leonardo leva mensagem de fé e esperança para Brasília e Goiânia

O evangelista se apresenta no dia 16 de fevereiro, prometendo trazer importantes reflexões para o público

Há quase um ano, o mundo foi atingido pela sensação de medo e de insegurança. Felizmente, em 2021, a fé foi renovada, trazendo consigo, a esperança da cura. Aproveitando o atual momento, Deive Leonardo presenteia mais uma vez os brasileiros com suas fortes e precisas palavras na retomada de shows presenciais.

No dia 16 de fevereiro, o evangelista leva a Brasília sua mensagem em apresentações com temas diferentes, que trazem importantes reflexões para o público. Deive subirá nos palcos do “Conference Arena Jovem 2021”, “Imersão Total” e “Culto de Jovens”.

Já em Goiânia, também no dia 16 de fevereiro, o evangelista se apresenta no aguardado evento “Apaixonados 2021”, na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Neste ano, o tema da conversa será “Adotados: ‘Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade’. Efésios 1:5”.

Ansioso para encontrar novamente o público, Deive afirma: “Estou muito contente de poder voltar às apresentações presenciais por algumas cidades. Tenho a certeza de que muitas famílias puderam se reencontrar, mesmo nas dificuldades de um ano difícil”, afirma.

Vale destacar que os eventos irão seguir todas as normas da OMS (Organização Mundial Da Saúde), afim de evitar a proliferação da Covid-19.

Em tempo: Desde o início da pandemia, Deive realizou diversas lives sobre o cotidiano dos lares e a importância da aproximação com Deus, arrecadando cerca de 60 toneladas de alimentos, que foram entregues às famílias carentes de Joinville, Santa Catarina.