Karol Conká conta para Nego Di: ‘A Sarah sentiu que o voto é com ela’

Empenhado em acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu neste sábado, 13/2, com os presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade, e da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Davi Reis, e firmou um acordo para que as estruturas internas de saúde, dos órgãos legislativos, abriguem novos pontos de vacinação na capital.