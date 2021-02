ESPECIAL PUBLICITÁRIO-Vacina Manaus: Mais de 100 mil doses aplicadas

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Manaus alcançou, na última quinta-feira, 11/12, a marca de 100 mil doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. A conquista ampliou ainda mais a liderança do Amazonas frente a outros estados brasileiros no ranking nacional de imunização.

A agilidade com que a equipe de vacinadores da Prefeitura de Manaus atua na campanha vem quebrando também recordes sucessivos na aplicação do imunizante. O maior deles ocorreu no dia 9 de fevereiro, quando 15.568 pessoas foram vacinadas em apenas um dia na capital – data em que o Amazonas assumiu a primeira colocação no ranking nacional.

Em Manaus, a vacinação acontece em nove pontos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em todas as zonas da cidade, para receber o público prioritário. As pessoas que chegam nestes espaços são vacinadas dentro dos próprios carros ou em estruturas fixas, para quem chega a pé ou por transporte público. Uma das estratégias de apoio é inclusive disponibilizar o transporte de volta para casa a este público.

São seis pontos de vacinação para os idosos e outros três direcionados apenas aos trabalhadores da saúde, que também podem utilizar os seis outros pontos como opção de imunização.

Paralelo a este trabalho, as equipes de vacinadores da prefeitura também realizaram a imunização de idosos em instituições de longa permanência e de pessoas com deficiências residentes em instituições assistenciais, além de garantir a vacinação de indígenas aldeados, com o repasse de vacina ao Distrito de Saúde Indígena. Também foi montada uma estratégia para vacinar os idosos acamados em suas residências.

Além da vacinação na zona urbana, as equipes se distribuem para alcançar por rio e terra o público-alvo na zona rural.

Segunda dose

Junto ao público prioritário que ainda necessita receber a primeira dose da vacina, a Prefeitura de Manaus já administra a segunda dose do imunizante para os que alcançaram o período de tempo recomendado entre as duas doses do esquema vacinal. Mais de 3 mil segundas doses já foram aplicadas, de acordo com o “vacinômetro” municipal. Nesta etapa, as pessoas são vacinadas em dias, horários e locais agendados eletronicamente por meio do Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/). E atenção: é importante levar documento de identificação e CPF na hora de tomar a vacina. Caso você vá tomar a segunda dose, leve também o cartão de vacinação que mostra o registro da primeira dose.

Lembre-se: as vacinas ofertadas só garantem a proteção após a administração das duas doses. Por isso, é importante ficar atento aos prazos e continuar mantendo a higienização das mãos, fazendo o uso de máscaras e saindo de casa apenas se necessário.