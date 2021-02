Prefeitura de Manaus gera economia de R$ 500 mil com implantação de lâmpadas LED

A gestão do prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou com uma economia de R$ 500 mil aos cofres públicos, referente à conta de energia, no mês de janeiro. A iluminação pública passa por uma transformação, com a substituição das lâmpadas de sódio e vapor metálico pelas lâmpadas a LED, gerando em média uma economia de 60% nos custos e garantindo melhor iluminação, de acordo com a Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Conforme o superintendente da UGPM, Carlos Alberto D´Ávila, em Manaus foi implantada iluminação a LED em mais de 5 mil pontos da cidade, além disso a substituição das luminárias convencionais vai ocorrer em toda a capital. “A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta é de que em cem dias possamos contemplar toda a cidade de Manaus com iluminação a LED, gerando uma economia de até R$ 1 milhão, iluminando especialmente em pontos mais críticos, para evitar a ocorrência de assaltos nesses locais e diminuir custos”, informa.

Nessa fase inicial de implantação, mais de 60 bairros estão sendo contemplados com a iluminação a LED. Atualmente, os serviços de troca de luminárias já foram realizados em pontos estratégicos dos bairros Crespo, Morro da Liberdade, São Lázaro, Japiim e Educandos, na zona Sul.

O autônomo Aldenor Monteiro mora no bairro Petrópolis, na zona Sul, há aproximadamente, 50 anos e diz que a iluminação a LED já muda a rotina no local. “A gente sofreu muito aqui sem energia, com ruas escuras e muitos assaltos. A minha filha já foi assaltada aqui em frente de casa, onde antes era tudo escuro. Agora está bem iluminado e a gente agradece, tenho fé em Deus que vai ser diferente”, avalia.

O projeto de iluminação a LED contemplou ainda grandes avenidas como Coronel Teixeira, Djalma Batista, Darcy Vargas, Nossa Senhora de Fátima, Tambaqui, Itaúba, Presidente Kennedy, Torquato Tapajós, Turismo, Autaz Mirim, São Jorge, Brasil, Constantino Nery, André Araújo, Cosme Ferreira, Pedro Teixeira e José Romão.