Prefeito David Almeida quer secretarias alinhadas em um mesmo ritmo de trabalho

O prefeito de Manaus, David Almeida, está visitando regularmente as secretarias municipais, para agilizar os processos de tomada de decisão e imprimir um uma nova velocidade na administração pública. Na tarde desta sexta-feira, 12/2, ele se reuniu com o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, na sede do órgão, no Aleixo, zona Centro-Sul, para conhecer de perto o trabalho desenvolvido nas frentes de obras da pasta, por toda Manaus.

De acordo com o prefeito, é extremamente importante que todas as secretarias trabalhem em parceria e no mesmo ritmo. “A população de Manaus cansou de esperar, por isso determinei que os secretários estejam alinhados uns com os outros e faço questão de acompanhar esse trabalho de perto. Estarei nas outras secretarias para conhecer, assim como aqui na Seminf, as atividades que estão sendo desenvolvidas, para que o ritmo seja o mesmo”, afirmou David.

Durante a reunião, o prefeito e o vice-prefeito, acompanhados de uma equipe técnica da Seminf, discutiram sobre as frentes de trabalho de recapeamento que estão sendo desenvolvidas na cidade, e que também estão por vir; o mapeamento de obras inacabadas que está sendo realizado por um Comitê específico criado pela prefeitura; a criação de soluções viárias para o trânsito, como a finalização do corredor viário do Mindu e sua extensão; entre outros assuntos.

“Esse comprometimento da nossa administração vai fazer a diferença na vida dos manauenses, que nos confiaram a missão de criar uma capital melhor para viver. Seguindo as determinações de dar celeridade em todo o nosso trabalho, tenho muito orgulho em fazer parte desta gestão, ao lado do prefeito David Almeida, e da mudança verdadeira que está sendo realizada em Manaus”, disse o vice-prefeito Marcos Rotta.

Desbarrancamentos

Um dos temas também discutidos no encontro foi a busca de soluções para os pontos de desbarrancamentos pela cidade. Atualmente Manaus possui pelo menos 20 áreas afetadas por grandes erosões. Exemplos são os bairros Mauazinho, zona Leste, Cidade de Deus, e Monte das Oliveiras, ambos na zona Leste, e visitados pelo prefeito David Almeida. No Monte das Oliveiras, as obras de recuperação estão em fase final. Uma sugestão dada pelo chefe do Executivo municipal foi a busca por recursos federais para o desenvolvimento destas obras.