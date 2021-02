Prefeitura monitora frota de ônibus em tempo real

A fiscalização do sistema de transporte público de Manaus tem como importante aliado o setor de Monitoramento de Frota, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que realiza acompanhamento em tempo real da frota de ônibus da capital, por meio de GPS (Sistema de Posicionamento Global) instalado nos veículos.

O sistema funciona no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, e é coordenado por fiscais de Transporte do IMMU, que podem autuar as empresas de ônibus quando irregularidades forem constatadas por meio do monitoramento. Entre as ocorrências podem ser verificadas, o não atendimento ao pedido de paradas, frota incompleta, não cumprimento de horários, entre outras irregularidades.

Para o diretor de Transportes Urbanos do IMMU, Edinaldo Castro, o monitoramento da frota é essencial para a melhoria dos serviços de transporte na capital. “Por meio desse acompanhamento em tempo real, nós procuramos ter o controle da frota, atendimento às denúncias, dando suporte aos fiscais, que trabalham nos terminais, em relação à demora das linhas”, informa.

Segundo Edinaldo, o setor obtém, em tempo real, informações sobre atraso das linhas. “Sabemos, por exemplo, se algum ônibus está em pane. Temos informação onde os ônibus estão e o que aconteceu com eles, para assim poder prestar um melhor atendimento à população”, destaca.

Ainda segundo ele, por meio do sistema GPS, é possível verificar a frota em operação e o cumprimento do quadro de horário dos carros. “Quando verificamos o não cumprimento, as empresas são autuadas. Este serviço traz melhores e maiores benefícios à população, proporcionando um transporte mais eficiente e rápido, cumprindo os horários e as metas”, observa.