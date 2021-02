Governo do Amazonas já distribuiu mais de meio milhão de doses de vacinas aos municípios

Meio milhão de doses de vacinas. Essa é a quantidade que o Governo do Amazonas já distribuiu aos municípios para imunizar a população. Precisamente, foram 527.949 doses até esta terça-feira (09/02), conforme a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Os dados podem ser conferidos por qualquer cidadão, pela internet, no painel “Controle de Distribuição de Vacinas – Covid-19”, disponível no site da FVS (www.fvs.am.gov.br). Para acesso direto ao conteúdo, o endereço é http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/74/2.

Ao todo, o Amazonas recebeu 555.620 doses de imunizantes. Somente para Manaus, foram entregues 207 mil doses. Até ontem, a capital amazonense havia aplicado 75 mil destas doses, conforme dados enviados pelos municípios ao Vacinômetro.

