FCecon inaugura usina de oxigênio doada pela SOS AM

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), inaugura, nesta quinta-feira (11/02), às 10h, uma usina geradora de oxigênio doada pela campanha SOS AM, composta por vários grupos que realizam doações a unidades de saúde e à população amazonense.

A usina tem capacidade para produzir até 27 metros cúbicos (m³) de oxigênio por hora e atende a atual necessidade da FCecon praticamente em sua totalidade.

“Gostaríamos de agradecer este gesto tão nobre da SOS AM, que mobilizou integrantes da sociedade civil e empresários para doar esta usina à nossa Fundação Cecon. Essa doação vem numa hora importante, para assegurarmos o oxigênio para os pacientes que precisam”, afirma o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.

Doação – A representante da SOS AM, Mirella Hoenicke, destaca que a iniciativa partiu da necessidade de apoiar a Fundação Cecon, referência no tratamento de câncer em Manaus e nas cidades do interior, com a usina, para auxiliar no abastecimento de oxigênio.

“Por meio de doações de brasileiros dos quatro cantos do país, foi possível adquirir uma usina de oxigênio. Estamos unidos em uma grande campanha de solidariedade ao povo amazonense”, disse Mirella.

Campanha – A SOS AM é composta pelos grupos Salaada Solidário, Bora Ajudar, Amor sem Caô, Instituto Ágape, Projeto Mais Amor Manaus, Projeto Somar, Instituto Tchibum, ONG Moradia e Cidadania, Razões para Acreditar, Somos Gav, Global Shapers Manaus, Instituto Nossa Jornada e VOAA – A Vaquinha do Razões, que doam produtos às unidades de saúde do Estado e à população.