Esperança: mais 13 pacientes são transferidos para o Rio de Janeiro

O Governo do Amazonas transferiu mais 13 pacientes, na tarde desta quarta-feira (10/02), para a cidade do Rio de Janeiro (RJ). Essa é a terceira viagem para o estado só nesta semana. A ação é realizada desde o dia 15 de janeiro, por meio do Plano de Cooperação firmado entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal, com o intuito de otimizar o atendimento da Covid-19 no Estado.

A decolagem ocorreu às 14h, no aeroporto de Ponta Pelada, da Base da Força Aérea Brasileira (FAB), na zona sul de Manaus. Os pacientes estavam internados no hospital 28 de Agosto (6) e nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues (4), José Lins (2) e São Raimundo (1). Dos 13 transferidos, oito são pacientes do sexo feminino e cinco são pacientes do sexo masculino.

Do lado de fora do Hospital 28 de Agosto, as famílias estavam ansiosas e esperançosas com a viagem dos entes queridos. Uma dessas pessoas era a nutricionista Catherine Souza, esposa do paciente Evandro Souza, que chegou a ter 50% do pulmão comprometido e poderá precisar de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Eles estão dando oportunidade da pessoa, antes de chegar no estado crítico já ter um aparato no tratamento, em muitos casos, eles estão vendo a possibilidade de a pessoa não chegar ao estado crítico, antes disso eles já estão agindo, então eu estou achando ótimo”, afirmou a nutricionista.

Transferências – Ao todo, já foram feitas 558 transferências de pacientes do Amazonas para outros estados. Dessas, 542 foram pacientes com a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e 16 foram pacientes oncológicos. Com o embarque de hoje, são 491 pacientes transferidos de Manaus e 51 pacientes transferidos do interior.

Essa é a sétima transferência para o estado do Rio de Janeiro. Com a transferência de hoje, aquele estado já recebeu 74 pacientes do Amazonas, sendo 58 com covid e 16 com câncer.

PACIENTES TRANSFERIDOS

Período: 15 de janeiro a 10 de fevereiro de 2021

TOTAL: 558

• COVID-19: 542

• ONCOLÓGICOS: 16

Transferências de pacientes Covid-19 de Manaus para outros estados: 491

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 30 (Viagens 17/01 e 07/02)

Campina Grande (PB): 15 (Viagem 03/02)

Natal (RN): 42 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 48 (Viagens 18/01 – tarde e noite; e 28/01)

Belém (PA): 20 (Viagem 22/01 e 04/02)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 – tarde e noite)

Recife (PE): 26 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 35 (Viagens 28/01 e 1º/02)

Florianópolis (SC): 11 (Viagem 30/01)

Palmas (TO): 17 (Viagem 31/01)

Porto Alegre (RS): 17 (Viagem 1º/02)

Santa Maria (RS): 15 (Viagem 02/02)

Rio de Janeiro (RJ): 54 (Viagens 02, 04, 08 e 10/02)

Transferências de pacientes de Covid-19 do interior do Amazonas para outros estados: 51

Origens/Destinos:

Tabatinga – Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC): 3 (Viagem 15/01)

Parintins – Belém (PA): 6 (Vagens 18 e 19/01)

Parintins – Natal (RN): 13 (Viagem 25/01)

Parintins – Curitiba (PR): 13 (Viagem 31/01)

Iranduba – Rio de Janeiro (RJ): 4 (Viagem 02/02)

Tefé – Belém (PA): 12 (Viagem 04/02)

Transferências de pacientes Não Covid-19 para outros estados: 16

Pacientes Oncológicos para cirurgia

Manaus – Rio de Janeiro: 16 (Viagem 29/01 e 09/02)