Da infância a Melhor Idade, Jander Lobato diz que irá contribuir com o desenvolvimento social dos manauaras

Ao ser escolhido como vice-presidente da Comissão dos Direitos das Crianças, Adolescentes, Jovens e Idosos, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Jander Lobato (PTB) afirmou que vai contribuir com o desenvolvimento dos cidadãos de maneira integral, desde a infância até a melhor idade. A declaração ocorreu, nesta quarta-feira (10/02), após sessão de votação das comissões da Casa Legislativa para biênio 2021-2022. O vereador Ivo Neto (Patriota) foi aclamado presidente da Comissão.

O vereador, que também é membro da Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher, enfatizou que vai unir esforços para desempenhar um trabalho que proporcione qualidade de vida para as famílias.

“Vamos trabalhar em unidade com os demais vereadores, discutindo ideias, apontando soluções, orientados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e também o estatuto do Idoso, de forma que possamos fazer leis que garantam a integridade, o bem-estar, a educação e a qualidade de vida da população”, destacou o vereador.

Comissão de Proteção à Mulher – Jander Lobato também será membro da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher. O vereador já possui uma proposta de projeto de lei voltada para a redução dos casos de violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente e idoso. A proposta está em construção e dever ser encaminhada, em breve, à Mesa Diretora da CMM.

“Estou agradecido e determinado a fazer o meu melhor por Manaus! Acredito que juntos podemos criar uma marca no jeito de fazer política com novas ideias e novas ações”, disse Jander Lobato.