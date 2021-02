Ageman faz mapeamento de poços para reforçar ações de sistemas isolados de abastecimento de água

As equipes técnicas da área de Saneamento Básico da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), órgão vinculado à Prefeitura de Manaus, estão realizando um mapeamento de todos os mais de 200 poços tubulares que integram o conjunto de bens do Sistema Público de Abastecimento de Água da cidade de Manaus.

As informações vão compor a base de dados do cadastro do Geoprocessamento, o qual visa oferecer uma informação mais atualizada sobre a localização geográfica e a real situação em que se encontra cada poço.

“Iniciativas como essas reforçam as ações da Prefeitura de Manaus no âmbito do Saneamento Básico e promovem a integração de informações necessárias aos investimentos que a concessionária Águas de Manaus terá de promover, visando o fortalecimento dos sistemas isolados de abastecimento de água tratada para localidades mais distantes, atendendo a um dos importantes compromissos da gestão do prefeito David Almeida”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

O trabalho vem sendo realizado pela Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman e contribuirá efetivamente na regulação e fiscalização das atividades relacionadas ao abastecimento de água. O levantamento reúne fotografias atualizadas e as coordenadas de localização dos bens. Drones também estão sendo utilizados para a captação das imagens de lugares com difícil acesso.

“As equipes de rua estão tomando todos os cuidados necessários quanto à prevenção do novo coronavírus, e, quando necessário, usamos o drone para fazer esse levantamento, que abrangerá todos os bens da concessão dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário como as estações de tratamento de esgoto e elevatórias. A partir desses dados, conseguiremos identificar as condições de operação”, destacou a diretora técnica da Ageman, engenheira Suzy Tavares.