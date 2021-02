Vereador Elan Alencar fala dos avanços de Manaus nos primeiros dias da gestão de David Almeida

Em seu primeiro pronunciamento na Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Elan Alencar (Pros) fez um balanço dos primeiros dias da gestão do prefeito David Almeida, reforçando os avanços em todos os setores, principalmente na vacinação e nas ações de combate à Covid-19.

“O prefeito não tem medido esforços para combater de forma célere e competente esse inimigo invisível que é a Covid-19. O modelo de vacinação adotado em Manaus é extremamente eficiente e tem sido copiado por todo o Brasil, demonstrando eficiência na imunização da população”, afirmou ele.

O vereador fez questão de ressaltar que apenas na segunda-feira (8), mais de 15 mil manauaras foram vacinados em todos os pontos montados pela Prefeitura de Manaus. Ele ainda apontou avanços junto ao Governo federal como a chegada de 108 novos médicos da Família para compor o corpo técnico municipal, além da conquista de R$ 180 milhões a mais para a atenção básica da capital.

“Há 20 anos Manaus não tem investimentos a altura na atenção básica, tendo sempre empurrado para o estado essa atribuição. Com isso, que sofre é a população”, disse Elan, que já atuou como gestor de Saúde no interior do Amazonas.

Ele ainda falou das atuações de diversas secretarias em diferentes frentes como de Feiras e Mercados, Limpeza Pública e Infraestrutura. Segundo ele, o vice-prefeito Marcos Rotta é peça fundamental da administração por sua atuação rápida e assertiva nas demandas emergenciais em todas as zonas de Manaus.