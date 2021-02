Emprego: Grupo Tapajós faz seleção para vagas de TI

Líder do atacado e varejo farmacêutico da região Norte, o Grupo Tapajós está selecionando profissionais para duas oportunidades de emprego em tecnologia da informação (TI) para sua matriz, em Manaus. As vagas são para analista de negócio (PO) e analista de user experience (UX/UI), e possuem como requisito comum a experiência mínima de cinco anos de atuação nas respectivas áreas.

Entre os requisitos específicos, a vaga para analista de negócio requer bacharelado em Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Publicidade e Propaganda, ou áreas afins; bem como experiência na gestão de canais de venda, desenvolvimento de soluções e-commerce com Magento, gestão de produtos e desenvolvimento de aplicativos e sistemas de informação para web; além de conhecimento em metodologias ágeis.

Já a vaga para analista de UX/UI requer bacharelado em Design, Ciências da Computação ou áreas afins; portfólio de projetos de design desenvolvidos; conhecimento em ferramentas de design/wireframes; conhecimento avançado em Javascript, HTML e CSS; experiência em estruturação de interações digitais e design de e-commerce; além de inglês avançado.

Em ambos os casos os salários são compatíveis com as funções, além de benefícios e possibilidade de crescimento na carreira. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail selecao@grupotapajos.com.br até as 17h do dia 12 de fevereiro de 2021.

Sobre o Grupo Tapajós

Com grande tradição no mercado farmacêutico brasileiro, o Grupo Tapajós atua no atacado com seis centros de distribuição instalados nas capitais Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista. Já no varejo mantém as redes de drogarias Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma, contando com mais de 125 lojas que oferecem produtos e serviços exclusivos, como salas clínicas e espaços dedicados à beleza, dermocosméticos e os segmentos pet e fitness. Além disso, oferece os programas de fidelidade Mais Descontos e o Clube+, com mais de 900 mil clientes cadastrados.