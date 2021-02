Prefeitura mantém atendimento on-line para serviços no IMMU

A Prefeitura de Manaus disponibiliza serviços on-line para manter o atendimento à população que precisa recorrer de multas ou fazer solicitações como instalação de lombadas ou serviços de fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O órgão mantém suspenso o atendimento presencial, em respeito ao Decreto Municipal nº 4.999, de 4 de janeiro de 2021. O endereço eletrônico para serviços é o https://servicosimmu.manaus.am.gov.br.

A chefe da Divisão de Atendimento do IMMU, Thalisse Caldas Costa, explicou quais serviços podem ser realizados pelo site. “Os condutores podem encaminhar defesa prévia, recurso de multa, restituição de multas, documentos diversos, entre outros. Na prática, os documentos são anexados via portal e serão analisados pela equipe responsável”, frisou.

Em relação à solicitação de serviços como instalação de lombadas e outros, Thalisse orientou que também pode ser feita pelo site. “Neste caso, o requerente dá entrada e explica os motivos da solicitação. É importante que tenha fotos do local também. A partir daí, iremos entrar em contato com o solicitante para responder à demanda”, afirmou.

O chefe do Serviço de Atendimento Especial do Idoso e Pessoa com Deficiência (SAE), Jean Carlos Auzier Sobreira, também orientou sobre os serviços disponíveis. “Neste momento pandêmico, não estamos atendendo presencialmente, nem por agendamento. Por isso, as credenciais de estacionamento vencidas – tanto para idosos quanto para pessoa com deficiência – continuam tendo validade. Em relação à emissão de novas credenciais, elas estão suspensas”, explicou.

A população poderá buscar os seguintes canais para atendimento:

– Operação e fiscalização de trânsito e transporte:

Os serviços de fiscalização e operação de trânsito e transporte funcionam normalmente. Os agentes estão presentes para garantir a segurança viária e monitoramento das vias. O usuário que desejar fazer denúncias, tirar dúvidas ou informações sobre o Passa Fácil, poderá ligar para o 0800 092 1188.

– Recursos de multas de trânsito – Jari e Defesa Prévia:

O IMMU recebe os recursos de multas apenas pelo serviço on-line, por meio do link: https://servicosimmu.manaus.am.gov.br/. Os condutores que precisarem imprimir a segunda via de notificação ou de multa podem acessar o site na opção Recurso de Multas.

– Emissão de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência:

O IMMU não emitirá novas credenciais, porém as que estão próximas de vencer ou já vencidas podem ser utilizadas pelo portador, sem o risco de autuação pelo agente de trânsito. No momento da fiscalização de trânsito, a credencial deverá estar sobre o painel do veículo, com fácil visualização.

– Apresentação de condutor:

A apresentação do condutor para assumir a multa deve ser feita no setor de habilitação do Detran-AM. A pessoa que irá reconhecer a autuação e o proprietário do veículo devem primeiro ir a um cartório fazer o reconhecimento de assinaturas, em seguida se dirigir ao Detran.

– Solicitações para vias:

Os serviços de interdição de vias, visitas técnicas e solicitação de sinalização também poderão ser feitos por meio do link: https://servicosimmu.manaus.am.gov.br/, na aba “Documentos”.