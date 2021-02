Prefeitura de Manaus projeta injetar R$ 100 mil no comércio local com o ‘Auxílio Manauara’

Com o primeiro pagamento previsto para acontecer ainda na primeira quinzena de fevereiro, o programa social “Auxílio Manauara” é uma esperança de renda para 40 mil famílias residentes em Manaus, que padecem com o agravamento da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 no Estado. O benefício auxiliará os cadastrados com R$ 200, por 12 meses, injetando, assim, aproximadamente R$ 100 milhões no comércio local em 2021.

Nesta segunda-feira, 8/2, o prefeito David Almeida salientou, durante a leitura da Mensagem Governamental, que marca a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a importância da aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 001/2021, que garantiu a implantação do benefício. Até a próxima sexta-feira, 12, o prefeito espera lançar o programa oficialmente.

Encaminhado à Casa Legislativa no dia 26/1, o programa “Auxílio Manauara” é um compromisso de campanha do prefeito David Almeida. Por mês, o benefício custará R$ 8 milhões aos cofres da prefeitura, resultando em R$ 96 milhões após 12 meses.

“Nós vamos fazer o maior programa de transferência de renda desse município. Serão R$ 96 milhões por ano, distribuídos para 40 mil famílias. Vamos sair dessa crise muito machucados, mas que possamos sair dela mais sábios e solidários, bons para com os outros. Se assim for, Manaus poderá se recuperar mais rapidamente e se tornar a cidade com que tanto sonhamos, uma cidade mais justa, mais feliz e mais próspera. Essa Manaus é possível, e é por ela que quero trabalhar durante os 1.470 dias deste meu mandato”, disse Almeida.

Critérios

O programa prevê que sejam contempladas as famílias que tenham crianças de 0 a 36 meses de idade ou idosos acima de 60 anos, tendo como base o Cadastro Único (CadÚnico), de dezembro de 2020. Essas famílias precisam estar no CadÚnico, na folha do Bolsa Família e ter renda per capita de até R$ 178 (dividindo-se o total de renda familiar pelo número de moradores de uma residência).

Também serão beneficiadas as famílias com trabalhadores informais, que se encaixem no perfil (crianças de 0 a 36 meses de idade ou idosos acima de 60 anos, além de renda per capita de R$ 178).

A inscrição será feita por meio de aplicativo de celular, que deverá entrar em funcionamento nos próximos dias. O processo de inscrição é autodeclaratório e pelo próprio sistema deverão ser excluídos os cadastros que não se encaixam no perfil, para receber o benefício.