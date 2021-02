Moradores de Iranduba recebem cartões do Auxílio Estadual do Governo do Amazonas

O município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital em linha reta) é mais um da Região Metropolitana de Manaus a receber os cartões do Auxílio Estadual, programa criado pelo governador Wilson Lima para garantir a segurança alimentar de famílias em situação de extrema pobreza e fomentar o setor do comércio. No total, 100 mil famílias estão sendo beneficiadas em todo o estado. Isso significa a injeção de R$ 60 milhões na economia no período de três meses.

Em Iranduba, as entregas dos cartões começaram nesta segunda-feira (08/02), com as visitas em domicílio dos técnicos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e da Secretaria de Estado da Assistência (Seas). O cartão dá direito a um crédito de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. O valor pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza.

“Essa ação é de grande importância, porque estamos chegando à porta de pessoas que muitas vezes não têm o que comer. Nesse momento de pandemia, o Auxílio Estadual é uma medida que garante a segurança alimentar das famílias em extrema vulnerabilidade”, disse a titular da Seas, Maricília Costa.

Aporte – De acordo com a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos, Iranduba está recebendo um total de 1.885 cartões do auxílio emergencial do Governo do Amazonas. Em três meses, o programa vai injetar R$ 1.131.000,00 na economia do município.

“O Auxílio Estadual chega tanto para garantir segurança alimentar para essas famílias que mais precisam quanto para fortalecer a economia local”, enfatizou Kathelen Santos.

Na hora certa – A dona de casa Rossilene Bezerra Mendes, de 33 anos, é mãe de cinco filhos e moradora do Bairro Alto. Ela está dentro dos critérios do programa, uma vez que faz parte do Cadastro Único do Governo Federal e é beneficiária do programa Bolsa Família.

“Essa ajuda é muito boa, porque com essa epidemia que nós estamos vivendo a situação está muito difícil. Eu só tenho que agradecer o governo por trazer essa ajuda na minha casa”, disse Rossilene, que atuava informalmente como guardadora de carros antes do decreto que determinou o fechamento do comércio com medida preventiva ao contágio pela Covid-19.

Informações – O site www.auxilio.am.gov.br está disponível para consulta dos beneficiários. Para a seleção das 100 mil famílias beneficiárias do Auxílio Estadual, o Governo do Amazonas utilizou a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, tendo como mês de referência novembro de 2020.