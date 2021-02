Com coletas em domicílio, Sejusc amplia meios de doação para abrigo emergencial

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) amplia as possibilidades de doação de itens de vestuário, roupas, calçados e brinquedos por meio de coleta de doações em domicílio. Até a próxima sexta-feira (12/02), equipes da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) vão recolher os produtos nas casas das pessoas interessadas em ajudar. Os itens vão beneficiar a população em situação de rua que será atendida em abrigo emergencial temporário, com previsão de ser montado até o fim deste mês.

Para solicitar a visita das equipes, basta ligar para o contato (92) 98484-0266. De forma presencial, os dois pontos de coleta seguem recebendo as doações. Os pontos de arrecadação dos itens são na sede da Sejusc, rua Bento Maciel, nº 02, conjunto Celetramazon, Adrianópolis, zona centro-sul; e no Núcleo PcD da Sejusc, rua Salvador, Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, as doações fazem parte das ações para prestar assistência às pessoas que serão abrigadas.

“Temos recebido ligações de pessoas querendo saber se não existem outros pontos de coleta de doações além da sede da Sejusc e do Núcleo PcD. Como neste momento não podemos ampliar os pontos de coleta de doações, nós estamos disponibilizando esse número, para o qual a pessoa pode ligar, e nós vamos buscar a doação onde ela estiver”, afirma.

A secretária executiva de Direitos Humanos da Sejusc, France Mendes, destaca o engajamento da sociedade civil nesse ato de solidariedade. “Nosso primeiro dia de campanha já foi um grande sucesso, estamos felizes pela sensibilização das pessoas que trouxeram os itens que não usam mais em suas casas. Devido a essa grande procura, abrimos as doações em domicílio. Ligue para a gente, mande seu endereço que iremos até você”, disse.

France ainda destaca que a campanha para arrecadar as doações vai até a próxima sexta-feira (12/02). “Para que possamos dar uma celeridade e finalizar as ações para montagem do abrigo emergencial”, completa.

Apoio – Empresas que também queiram fazer doações de alimentos, kits de higiene e vestimentas em geral para os públicos em vulnerabilidade social, atendidos pela Sejusc, podem entrar em contato por meio do número (92) 98500-6270.