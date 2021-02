Manaus recebe mais de 59 mil doses de CoronaVac e garante imunização dos grupos 4 e 5 dos trabalhadores da Saúde

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, no início da tarde deste domingo, 7/2, a extensão da vacinação, já a partir desta segunda-feira, 8/2, para todos os integrantes dos grupos 4 e 5 de trabalhadores da Saúde. Essa classificação de prioridades para a fase atual da campanha foi feita por consenso entre as secretarias municipal de Saúde (Semsa) e do Estado (SES-AM) e está descrita na Nota Informativa nº 05/2021 (Dipre/FVS-AM). Também os idosos da faixa etária dos 70 aos 74 anos, também poderão ser imunizados porque a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já tem as doses necessárias da vacina AstraZeneca para esse grupo.

“Recebemos 59.210 doses da CoronaVac, o que vai nos permitir avançar na imunização, já estendendo a novos grupos, além de podermos vacinar todas as pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos, independentemente de critérios clínicos específicos. Fico muito feliz em poder fazer esse anúncio. Se dependesse da nossa intenção, toda a população de Manaus já estaria sendo vacinada, mas precisamos aguardar o envio de vacinas pelo Ministério da Saúde. Sempre que possível, avançaremos na aplicação das doses”, disse David.

Esta remessa recebida pela Semsa corresponde a primeira e segunda doses e é suficiente para alcançar todas as pessoas do grupo 4, formado por trabalhadores das clínicas privadas multiprofissionais e das drogarias e farmácias, desde que sejam profissionais da saúde; e as do grupo 5, que são trabalhadores das sedes administrativas das secretarias de Saúde e do Complexo Regulador.

As doses para os 67% de idosos da faixa etária de 70 a 74 anos, mesmo os que não tenham nenhuma condição especial de saúde, são da AstraZeneca/Oxford.

“Até ontem (sábado, 6), as equipes já haviam vacinado quase 60 mil pessoas. Todos os nossos servidores estão participando desse esforço conjunto para assegurar a imunização com a maior celeridade possível. Para isso, definimos postos, que foram sendo ampliados e, sempre que necessário, fazemos ajustes no processo para que tudo transcorra dentro da normalidade”, destaca a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Com a ampliação da vacinação para todos do grupo de 70 a 74 anos, não é mais necessário apresentar comprovação das condições clínicas anteriormente exigidas, mas apenas um documento de identificação original com foto e o CPF.

Registros

Outra medida para acelerar a vacinação nos pontos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus foi a mudança no procedimento de registro das doses aplicadas. A inserção dos dados no sistema, a partir de agora, é feita por um grupo de 41 digitadores, que trabalham por turno, no Centro de Controle da Capital (CCC).

“Essa é mais uma medida que mostra a preocupação da gestão em dar total transparência ao processo, divulgando, praticamente em tempo real, o número de pessoas vacinadas”, informou a secretária da Semsa.

Confira quais são os postos de vacinação da Prefeitura de Manaus, com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 16h:

Pessoas idosas e profissionais de saúde

Zona Norte

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues, 962 – bairro Colônia Terra Nova.

Zona Sul

Universidade Paulista (Unip)

Avenida Mário Ypiranga, 4.390 – bairro Parque 10 de Novembro

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Avenida Silves, 2.222- bairro Crespo

Zona Leste

Sesi – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – bairro São José I

Zona Oeste

Balneário do Sesc

Avenida Constantinopla, 288 – bairro Alvorada

Zona Norte/Leste

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – bairro Cidade de Deus

Postos exclusivos para os profissionais de saúde

Zona Centro-oeste

Centro de Convenções – Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – conjunto Dom Pedro no bairro Alvorada

Zona Sul

Hospital Beneficente Português

Avenida Joaquim Nabuco, 1.359 – Centro

Zona Centro-sul

Escola de Enfermagem / Ufam

Rua Teresina, 495 – bairro Adrianópolis

