Governo do Amazonas vai receber mais 96,2 mil doses de vacina contra a Covid-19, neste domingo (07/02)

O Amazonas receberá mais 96,2 mil doses de vacinas neste domingo (06/02), confirmou o Ministério da Saúde por meio da Nota Informativa nº 13/2021. Nesta 4ª etapa da fase 1 da Campanha Nacional de Imunização, serão destinadas ao estado doses do imunizante CoronaVac, produzido pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

O novo lote confirmado pelo Ministério da Saúde por meio da nota havia sido anunciado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, durante live transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado na quinta-feira (04/02).

Segundo o documento, do total de doses destinadas ao Amazonas, parte é referente ao Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Outra parte é do Fundo Estratégico criado com 5% do total de vacinas, usado para atender os casos prioritários mais graves da pandemia e que, neste momento, beneficia o Amazonas.

Os demais estados e o Distrito Federal receberão doses nesta 4º etapa, e o Ministério da Saúde espera concluir a distribuição dos imunizantes para todo o país até esta segunda-feira (08/02).

Os imunizantes destinados ao Amazonas serão recebidos e distribuídos pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) para os municípios. Esta é a quarta remessa de vacinas que o Ministério da Saúde destina ao Amazonas. O estado já havia recebido doses da AstraZeneca e da CoronaVac, e com a nova quantidade será possível imunizar todos os profissionais da saúde e idosos acima de 70 anos.