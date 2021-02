Em Eirunepé, Prefeitura apreende caminhão e carga de areia de empresa por descumprir decreto e danificar patrimônio público

Neste sábado (6), a prefeitura de Eirunepé apreendeu um caminhão e uma carga de areia de um comerciante do município, esta semana, por descumprir o decreto que proíbe o tráfego de caminhões com grandes cargas pelas vias públicas do município. A medida visa reduzir o risco de acidentes e a circulação de motoristas durante o período da pandemia na cidade, que vem apresentando número crescente de casos.

De acordo com o prefeito Raylan Barroso, o proprietário da empresa “Casa Acreana”, localizada na Estrada do Aeroporto, uma das mais movimentadas da cidade, teve seu veículo e sua carga apreendidos por descumprir o decreto municipal e causar danos a pista devido a circulação de maquinário pesado carregado de itens como areia e seixo. Ele já havia sido notificado no último dia 3 de fevereiro.

“Essa empresa, uma das duas que trabalham com areia na cidade, não pode danificar o passeio ou as vias que a prefeitura faz em concreto dessa maneira. Nós construímos e, de maneira desrespeitosa, esses caminhões danificam e ainda derrubam areia e barro por toda a via. Não queremos que ninguém tenha seu trabalho prejudicado, mas não permitiremos esse tipo de ação em Eirunepé”, afirmou Raylan.

De acordo com o decreto do prefeito, publicado em dezembro de 2020, fica expressamente proibido o tráfego de caminhões carregados de agregados graúdos e miúdos (areia, seixo, pedra, pedregulho, solo etc.), especificamente carga molhada, pelas vias públicas do município.

A empresa que recebeu a notificação deve se adequar ou poderá ser alvo de multas e outras penalidades por parte da prefeitura.