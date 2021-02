USINA DE OXIGÊNIO CHEGA À EIRUNEPÉ

Na manhã deste sábado (6), a usina geradora de oxigênio chegou a Eirunepé para auxiliar no atendimento aos pacidentes com covid-19 bem com outros. A usina chegou num vôo da força aérea. Quando instalada, a usina poderá produzir até 32 metros cúbicos por hora de oxigênio e vai atender a demanda do hospital regional Vinícius Conrado.

O gestor municipal falou sobre essa importante conquista para o município. “Acabamos de receber em nossa cidade a nossa tão sonhada usina de oxigênio, com isto, nos dará um certo alívio em saber que a partir de agora iremos produzir oxigênio no próprio município e ainda serviremos de apoio quando necessário para os municípios vizinhos como Envira, Ipixuna e Itamarati. Quero agradecer ao Governo do Estado pela contemplação”, finalizou o prefeito Raylan Barroso.