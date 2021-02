Primeiro lote de ingrediente para produção da vacina de Oxford deve chegar sábado (6)

O avião com o primeiro lote do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a produção da vacina de Oxford/AstraZeneca deve chegar ao Brasil no próximo sábado (6). O pouso está previsto para acontecer às 17h50, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O produto foi liberado por autoridades chinesas e será utilizado pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). O governo brasileiro tem um acordo com a farmacêutica europeia e a universidade britânica para produzir a vacina pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que fará a formulação das doses.

São esperadas 14 remessas de IFA ao longo do primeiro semestre deste ano, cada uma com insumo suficiente para produzir 7,5 milhões de doses do imunizante contra o novo coronavírus. O contrato prevê que a Fiocruz receba o suficiente para produzir 100,4 milhões de doses até julho.

O acordo determina, ainda, a transferência de tecnologia para nacionalizar a produção do insumo a partir do segundo semestre. Até lá, a produção utilizará o ingrediente importado da China.