Polícia Militar auxilia na segurança da vacinação da população ribeirinha em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), está participando da operação de vacinação da população ribeirinha da zona rural de Manaus, em conjunto com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa-Manaus).

Entre outras ações, os efetivos fazem a escolta das vacinas e dos profissionais de saúde, que realizam a aplicação dos imunizantes contra a Covid-19.

A ação da Polícia Militar ressalta o compromisso da corporação em servir e proteger a população amazonense, atuando não apenas em sua missão institucional de prover segurança como também no exercício de salvar vidas, em meio à pandemia.