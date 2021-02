Governo atua na montagem de mais 20 leitos de UTI no HPS Platão Araújo para ampliar rede de atendimento

A montagem de mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está sendo finalizada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. A estrutura deverá entrar em funcionamento nos próximos dias e, na manhã desta sexta-feira (05/02), a gestão da unidade acompanhou, junto de integrantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), o andamento da instalação desses novos leitos, que devem reforçar a capacidade da rede de atendimento para os casos de Covid-19.

O gerente clínico do HPS Platão Araújo, Paulo Henrique de Freitas, destaca que a medida tem o objetivo de reduzir a pressão sobre a rede pública nesse momento emergencial da saúde no estado. “Estamos com acompanhamento do Ministério da Saúde, com a SES e toda a equipe. Agora estamos aqui fiscalizando os últimos detalhes para a gente enfim conseguir o maior número de atendimentos desses pacientes que necessitam desse suporte avançado”, disse.

Segundo Freitas, a ampliação dos leitos de UTI da unidade irá proporcionar um aumento no número de atendimentos aos casos graves da doença. “Ao todo são 20 leitos a mais que nós iremos abrir com a equipe formada para atendimento da população”, enfatizou.

Abastecimento de oxigênio – Para atender a demanda dos novos leitos, o coordenador de manutenção da unidade, José Carlos Lopes, explica que, ao longo desta manhã, uma miniusina para a produção de oxigênio foi instalada nas dependências do HPS Platão Araújo.

“Ela produz 30 metros cúbicos por hora e como nós vamos ter uma ampliação de 20 leitos, no caso 20 pontos de oxigênio, ela vai dar suporte ao nosso tanque, que também teve a sua capacidade dobrada, e com isso vai diminuir a demanda de abastecimento pela White Martins na unidade, fazendo com que ela possa atender as unidades de menor porte”, disse o coordenador.

Dobro da capacidade – Ainda na quinta-feira (04/02), um novo tanque de oxigênio, com capacidade de quase 20 mil metros cúbicos, foi instalado no hospital, dobrando a capacidade anterior, que era de apenas 9,78 metros cúbicos.