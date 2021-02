Central de Atendimento de Matrículas com telefone 0800 passa a operar a partir de segunda-feira, 8/2

Na próxima segunda-feira, 8/2, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed) e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) passam a contar com uma Central de Atendimento de Matrículas. O telefone 0800-434-4040 estará disponível, de 7h às 19h, para dar suporte aos pais de estudantes que desejam matricular os filhos na rede pública estadual e municipal com documentação incompleta para realizar o procedimento pela internet.

Caso o solicitante tenha em mãos a documentação necessária para cadastro no site, a matrícula deverá ser feita pela internet no www.matriculas.am.govbr, que segue sendo o meio mais rápido para garantir vaga em uma das unidades de capital e do interior.

A alternativa foi pensada e implantada pelo governo do Estado para evitar o atendimento presencial nas escolas, como é feito em todos os anos. Pais e responsáveis que tiverem novos alunos com documentação incompleta poderão ligar para o número entre os dias 8 e 12 de fevereiro, para matricular os filhos em escolas das redes estadual e municipal.

A Central de Atendimentos é voltada, também, para novos alunos com deficiência e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), grupos que, anteriormente, eram atendidos em momentos distintos no calendário.



Funcionamento

Ao entrar em contato pelo 0800 434-4040, o pai ou responsável irá ouvir uma mensagem gravada, alertando-o de que a ligação será retornada (callback). A ideia deste procedimento é que não sejam criadas filas e, consequentemente, o solicitante não espere tanto tempo para ser atendido pela equipe da secretaria.

No retorno da ligação, o pai ou responsável deverá passar as informações do filho para que o atendente realize um cadastro e, em seguida, a matrícula na escola desejada. Caso não haja vaga na unidade, ele será alertado e deverá optar por outra escola.

Público

Prioritariamente, o atendimento será para aqueles com documentação incompleta. No entanto, também podem procurar o atendimento os pais e estudantes que não dispõem de acesso à internet para realizar a matrícula.

Além disso, o canal também irá tirar dúvidas sobre o calendário e procedimento de matrícula.