Wilson Lima anuncia mais 100 mil doses de vacina contra Covid-19 para o Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou, nesta quinta-feira (04/02), a chegada de um novo lote com mais 100 mil doses de vacina contra a Covid-19 para o Amazonas. Durante live transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado, Wilson Lima ressaltou que as doses serão suficientes para vacinar os profissionais de saúde e idosos que compõem o grupo prioritário para receber a imunização.

“Até o final de semana agora nós iremos receber mais 100 mil doses de vacina. Essas doses serão suficientes para vacinar todos os profissionais da área de saúde, da capital, do interior, da rede pública e também da rede privada. E também, ainda com esse lote, nós iremos conseguir vacinar todos os idosos acima de 70 anos de idade. E é isso o que nos garante, o que nos dá esperança de começar a voltar a nossa vida à normalidade”, afirmou o governador.

Ele destacou, ainda, que o Amazonas alcançou o terceiro lugar no ranking dos estados que apresentam melhor cobertura vacinal no país, atrás apenas do Distrito Federal e de Roraima, superando estados como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

“O Amazonas conseguiu dar um salto muito grande no que diz respeito à vacinação. Mais de 80 mil pessoas já foram vacinadas, e aqui eu quero fazer um reconhecimento ao empenho do Governo Federal e também a todos os governadores que concordaram em que o Ministério da Saúde fizesse um repasse maior de vacinas ao nosso estado. O Amazonas é o quarto estado que mais recebeu doses, já recebemos 459.420 doses de vacina e já foram todas, praticamente, entregues aos municípios”, pontuou Wilson Lima.

De acordo com ele, o Estado ainda tem um quantitativo de 5.445 doses que serão entregues, que fazem parte de uma reserva técnica, como preconiza o Programa Nacional de Imunização (PNI).

Cobertura vacinal – O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) em exercício, Cristiano Fernandes, destacou que o objetivo é ampliar, cada vez mais, a cobertura vacinal, conforme a disponibilização de novas doses.

“Nós já distribuímos 98% das doses de vacina para todos os municípios, tanto capital quanto interior. Já alcançamos mais de 80 mil pessoas que receberam a primeira dose de vacinas. A partir da disponibilidade das doses de vacina, nós vamos ampliar para garantir 100% da cobertura vacinal dos trabalhadores e profissionais de saúde, além dos idosos acima de 70 anos, que esse é um recorte importante do núcleo de prioridades cotados pelo Ministério da Saúde”, observou Cristiano.

Durante a transmissão ao vivo, Wilson Lima fez um alerta à população, para que mantenha os cuidados e medidas de prevenção contra o coronavírus.

“O fato de tomar a vacina não significa que não se deva continuar os protocolos sanitários. Tem que continuar usando máscara, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento social e evitando aglomerações, para que a gente possa sair o mais rápido possível desse momento tão difícil pelo qual estamos passando”, enfatizou o governador.