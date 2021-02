Vereador Jander Lobato disponibiliza linha direta via WhatsApp, para receber demandas da população

Para ampliar o contato com a população, o vereador Jander Lobato (PTB) está disponibilizando um número de WhatsApp (92) 98495.3501, exclusivo para atender a população de Manaus. A ideia é fortalecer a proposta da gestão participativa com a comunidade durante seu mandato na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O parlamentar explica que, por meio desse canal de comunicação, acessível à maioria das pessoas, será possível encaminhar reivindicações, denúncias, reclamações, flagrantes e também sugerir ações que podem melhorar o dia a dia na cidade. Utilizando as facilidades da ferramenta, qualquer pessoa pode mandar textos, áudios, fotos e vídeos que vão ser recebidos pela equipe técnica do vereador e devidamente encaminhados para os setores ou órgãos responsáveis.

“Eu conquistei o respeito e a confiança dos meus eleitores percorrendo as comunidades, entrando nas casas, ouvindo os anseios e necessidades das pessoas de perto, e é assim que quero construir o meu mandato. E agora, por conta das restrições para prevenção da covid-19, enquanto não posso receber as pessoas no meu gabinete, decidi investir em novas formas de comunicação, e o WhatsApp é uma delas. Peço que você participe e esteja conosco em uma grande parceria”, afirma Jander Lobato.

Além do contato pelo WhatsApp, o vereador dispõe das redes sociais para a população acompanhar suas ações e enviar demandas de assuntos da cidade de Manaus: Instagram (@janderlobato) e Facebook (@janderlobatooficial).